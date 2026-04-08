Лишённый прав отец незаконно получил 3,3 млн за гибель сына на СВО и отправился в колонию

В Саратове вынесен приговор 56-летнему местному жителю, который попытался нажиться на гибели собственного сына в зоне проведения специальной военной операции.

Как установили правоохранители, в феврале 2025 года мужчина обратился за выплатами, полагающимися родственникам погибшего военнослужащего. Однако при подаче заявления он сознательно скрыл ключевой факт: на тот момент он уже был лишён родительских прав. Эта юридическая деталь не помешала государству перевести ему более 3,3 миллиона рублей.

Вдохновлённый лёгкой добычей, саратовец уже через месяц предпринял попытку оформить ещё один миллион, но в этот раз схема дала сбой — обман был раскрыт сотрудниками профильных ведомств. Дело дошло до суда.

В итоге мужчина получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его полностью вернуть незаконно полученные средства — все 3,3 миллиона рублей должны быть переданы законным представителям семьи погибшего бойца.

Ольга Сергеева