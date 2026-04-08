Бусаргин: Почти на 3% замедлились темпы инфляции в Саратовской области в 2025 году

Саратовская область завершила 2025 год сразу с несколькими макроэкономическими рекордами.

Их озвучил губернатор Роман Бусаргин во время отчёта перед региональным парламентом.

Главное достижение касается рынка труда — уровень безработицы в регионе опустился до беспрецедентной отметки в 0,3%. Такого низкого показателя в области не фиксировали никогда. Одним из факторов, повлиявших на эту динамику, стала программа переподготовки потерявших работу граждан: по итогам прошлого года после прохождения специализированных курсов удалось трудоустроить 90% слушателей.

Кроме того, глава региона привёл статистику, демонстрирующую высокую предпринимательскую активность жителей. На сегодняшний день 38,3% экономически активного населения области заняты в бизнесе. Только за прошлый год число самозанятых увеличилось на 43 тысячи человек, достигнув к концу декабря отметки в 189 тысяч. Всего же в регионе официально зарегистрировано более 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наряду с позитивными сдвигами на рынке труда, в Саратовской области впервые за длительное время замедлились инфляционные процессы. Как сообщил Бусаргин, темпы роста цен снизились с 9,2% до 6,4%, что также стало важным итогом ушедшего 2025 года.