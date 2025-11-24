Лисы из саратовского парка обзавелись зимними шубками в ноябре

В обновленном Детском парке Саратова открыт живой уголок.

В парке живут спасенные дикие животные и птицы. Среди обитателей — лисы и песец, которые уже подготовились к зиме и обзавелись теплыми шубками.

По словам активистов организации «Биосфера», ухаживающих за животными, их подопечные в безопасности доживают до 8 лет, тогда как в природе лисы редко живут более 2-3 лет.

Посетить уголок можно ежедневно с 10:00 до 16:00, кроме понедельника. Горожане могут принести угощения для животных: овощи, фрукты, ягоды или куриные субпродукты. Лакомства принимаются в ветеринарной клинике на ул. Астраханской, 98.

Ольга Сергеева