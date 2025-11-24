Саратовская область скорбит по погибшим на фронте военнослужащим

В зоне СВО погибли трое военнослужащих из Саратовской области.

Администрации трёх районов Саратовской области подтвердили гибель военнослужащих в ходе специальной военной операции.

Из Марксовского района погиб рядовой Михаил Липилин, служивший командиром отделения захвата в штурмовой роте.

Из Дергачевского района погиб Александр Кузин, который с января 2025 года числился пропавшим без вести. Он отправился в зону СВО по контракту в августе 2024 года.

Красноармейский район также сообщил о гибели военнослужащего Евгения Дьяченко. Подробности о нём не уточняются.

Число погибших за 4 года на фронтах СВО не разглашается, составляя гостайну.

