«Лотерея» в мессенджере лишила молодую жительницу Энгельса более 200 тысяч рублей

В Энгельсе девушка перевела мошенникам 200 тысяч рублей ради «двойного выигрыша».

20-летняя жительница Энгельса попалась на уловку аферистов в мессенджере, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

В одной из групп девушке предложили поучаствовать в лотерее: нужно было перевести деньги на указанные реквизиты, а взамен обещали вернуть сумму в двойном размере. Поверив в быстрый заработок, пострадавшая отправила мошенникам 201 500 рублей. Никакого выигрыша она, конечно, не получила.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ольга Сергеева