Минобразования назвало точные сроки индексации зарплат саратовских учителей на 4%

Саратовским педагогам проиндексируют зарплату на 4% с октября.

Министерство образования Саратовской области подтвердило плановое повышение зарплат педагогическим работникам. Очередная ежегодная индексация окладов пройдет 1 октября 2026 года. Выплаты вырастут на 4%.

Как пояснили в ведомстве, это предусмотренная регламентом мера поддержки уровня жизни учителей в текущих экономических условиях. Повышение коснется всех категорий педагогов государственных и муниципальных учреждений. Мониторинг системы оплаты труда продолжается.

Напомним. средняя зарплата школьных педагогов региона составляет около 50 000 руб. в месяц.

Алиса Эай