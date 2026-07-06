Лучшие классные руководители и директора саратовских школ награждены премиями

Сегодня в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке состоялась торжественная церемония награждения победителей областной премии «Признание» и лауреатов регионального конкурса «Директор года».

Заслуженные награды лучшим педагогам и руководителям образовательных учреждений вручил губернатор Роман Бусаргин.

Премия «Признание» объединяет лучших классных руководителей Саратовской области, которые своим трудом, профессионализмом и вниманием к детям вносят значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. За последние пять лет участниками конкурса стали 138 педагогов. В этом году заявки подали 20 классных руководителей. Ещё 32 руководителя образовательных организаций приняли участие в региональном конкурсе «Директор года», продемонстрировав современные подходы к управлению школой и развитию образовательной среды.

Обращаясь к участникам церемонии, Роман Бусаргин поблагодарил педагогов за преданность профессии и отметил, что именно учителя и руководители школ закладывают фундамент будущих успехов своих учеников:

«Каждый из вас без преувеличения вкладывает частицу души в каждого ребёнка. Во многих именно вы зажгли ту самую искру и любовь к той или иной профессии. Учитель был и остается своего рода маяком и проводником для детей. Вы, без сомнения, оказываете огромное влияние на формирование личности человека и во многом становитесь для своих учеников примером. И тот факт, что вы берете на себя эту ответственность, говорит о том, насколько сильные вы люди, и вызывает исключительное уважение.

Сегодня мы награждаем победителей конкурсов профессионального мастерства. Эта награда — признание профессионализма и безмерной отдачи своему делу. Это также напоминание о том, какую важную роль играет не только передача детям «багажа знаний», но и наставничество в формате классного руководства, а также руководство образовательным учреждением».

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Подготовила Ольга Сергеева