Открылась регистрация на онлайн-забег «Достигая цели!» ко Дню железнодорожника

Сегодня открылась регистрация на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!», организуемый ПривЖД в честь Дня железнодорожника.

Принять участие в мероприятии все желающие смогут с 6 июля по 31 августа.

Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Созидание» на курс слухоречевой реабилитации Евгения Шиповского из Астрахани.

Электронная регистрация участников осуществляется на сайте (https://reg.russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2026). Там же можно ознакомиться с положением об онлайн-забеге (в разделе «Документы») и более подробными условиями его проведения.

В онлайн-забеге могут участвовать не только сотрудники ПривЖД, члены их семей и ветераны железнодорожного транспорта, но и все желающие.

Для оказания благотворительной помощи без участия в забеге регистрация проводится в разделе «Не бегу, но помогаю». Там можно перевести любую сумму, начиная от 200 рублей.

В предыдущие годы участники благотворительных забегов «Достигая цели!», организованных ПривЖД, помогли собрать средства для лечения и реабилитации Артема Сармашева из Волгограда, Никиты Бежигова из Калининска, Авроры Морозовой из Балаково, Дениса Сотникова из Базарного Карабулака, Вадима Родионова из Саратова, Ларисы Петсольд из Ртищево, Ани Татариновой из Саратова.