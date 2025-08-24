Лучшие саратовские школьники принимают бесплатное участие в летней школе «Созвездие»

В детском центре «Дубки» торжественно открылась 36-я областная летняя школа «Созвездие».

В этом году в ней участвуют 275 одаренных школьников — победителей олимпиад и научных конкурсов со всего региона.

Программа продлится 10 дней. Под руководством преподавателей Саратовского университета ребята будут углубленно изучать 13 дисциплин: от точных наук до журналистики и иностранных языков.

Также в рамках «Созвездия» начнет работу городская школа «Восходящие звезды» для 55 саратовских учеников, которые займутся олимпиадной математикой, робототехникой и программированием на Python.