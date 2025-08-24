Глава СКР хочет знать, почему в Агафоновке безнаказанно орудует банда подростков

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на особый контроль расследование действий подростковой банды в саратовской Агафоновке.

Группа из 6-30 молодых людей в возрасте 14-19 лет систематически избивает жителей, принуждает их оформлять кредитные карты и займы, а затем похищает деньги.

Эскалация насилия произошла 30 мая, когда подростки избили 15-летнюю девочку и её отца, пытавшегося защитить дочь. Обоим потребовалась госпитализация, мужчине провели операцию.

Несмотря на возбуждение дела о побоях, местные жители сообщают, что нападающие продолжают действовать безнаказанно. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о ситуации.