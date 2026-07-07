Лучшие учителя Саратовской области получат президентские премии по 200 тысяч

16 саратовских педагогов удостоены президентских премий в 2026 году.

В Саратовской области подведены итоги конкурсного отбора на соискание денежного поощрения лучшим учителям. В этом году обладателями президентских премий в размере 200 тысяч рублей станут 16 педагогов региона.

Всего на звание лучших претендовали 36 учителей из разных районов области. Конкурсная комиссия оценивала профессиональные достижения кандидатов, результативность работы с учениками, наличие авторских методик, активное участие в профессиональных конкурсах и внедрение современных образовательных технологий.

Количество победителей (16 человек) соответствует квоте, установленной Министерством просвещения России для Саратовской области. Торжественное вручение наград пройдёт осенью в рамках празднования Дня учителя. Полный список лауреатов уже опубликован на официальном сайте регионального министерства образования.

Ольга Сергеева