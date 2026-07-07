Соцфонд России подсчитал среди пенсионеров Петров и Февроний в Саратовской области

В Саратовской области насчитали 2700 Петров и двух Февроний среди пенсионеров

Региональное отделение Социального фонда России опубликовало необычную статистику: среди 654 тысяч пенсионеров, проживающих в Саратовской области, самыми популярными оказались обладатели традиционных русских имён. Лидером стал Пётр — в регионе насчитывается 2700 мужчин-пенсионеров с этим именем.

Редчайшее имя среди получателей выплат — Феврония. Его обладательниц в области всего две. При этом обе женщины носят имя с глубокой историей: одна из них недавно отметила 95-летие. А самый возрастной Пётр в регионе — настоящий долгожитель: ему исполнился 101 год.

Подавляющее большинство пожилых жителей (547 тысяч человек) получают страховую пенсию по старости. Остальные 107 тысяч — это граждане, вышедшие на заслуженный отдых досрочно или получающие выплаты по инвалидности и потере кормильца.

В Социальном фонде напоминают: проверить свой стаж и накопленные баллы можно через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте СФР. Это поможет заранее убедиться, что все критерии для назначения выплат соблюдены.

Ольга Сергеева