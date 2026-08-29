Лжебезопасник из «банка» выманил у саратовца 305 тысяч через QR-код

В Кировском районе Саратова 26-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников.

Ему позвонил «представитель службы безопасности банка» и заявил, что из-за утечки данных к его счёту получили доступ посторонние. Собеседник убедил: деньги спишут с минуты на минуту, спасти их можно только срочным переводом на «безопасный счёт». Парень поверил, отсканировал присланный QR-код и отправил неизвестным около 305 тысяч рублей. После этого связь оборвалась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Полиция ищет злоумышленников.

Ольга Андреева