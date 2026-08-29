Несчастный случай настиг двух несовершеннолетних девочек

Тела подняли водолазы, возбуждено уголовное дело.

Сегодня в Гагаринском районе Саратова произошла трагедия на воде. В 14:22 в службу спасения поступило сообщение, что в пруду на территории СНТ «Пищевик-13» утонули две несовершеннолетние девочки. Прибывшие на место водолазы нашли тела и передали их следственно-оперативной группе. По данным регионального СУ СКР, дети находились на берегу без взрослых и ушли под воду во время купания. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Проверку проводит прокуратура. Одной из погибших 14 лет, личность второй устанавливается.

Ольга Андреева