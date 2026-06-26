Магистрант ПИУ РАНХиГС отмечен Благодарственным письмом Комитета молодёжной политики

Накануне празднования Дня молодёжи в рамках заседания Общественного совета при комитете молодежной политики Саратовской области состоялась торжественная церемония награждения.

За активное участие в реализации молодёжной политики региона Благодарственным письмом Комитета молодёжной политики Саратовской области был отмечен магистрант Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Валерий Нечаев.

Председатель Комитета Ангелина Беловицкая, вручая награду, отметила значимость личного вклада Валерия в развитие молодёжных инициатив и его деятельное участие в общественной жизни региона.

«Всегда ценно, когда твои усилия видят и поддерживают на таком уровне. Но я убеждён, что эта награда — заслуга моих наставников из Поволжского института управления, которые учат нас работать не на процесс, а на результат, и видеть возможности для роста там, где другие видят преграды. Благодарю комитет молодёжной политики за доверие. Это мотивирует двигаться дальше и делать ещё больше для молодёжи региона», – поделился Валерий.