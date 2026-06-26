Управляющим компаниям в Саратове и Балакове необходимо подготовить дома к зиме

Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подготовили и направили всем управляющим организациям и руководителям социальных учреждений перечень необходимых мероприятий по подготовке домов и объектов к эксплуатации в холодное время года.

В настоящее время управляющие организации провели необходимые мероприятия лишь в 18% домов Саратова и 25% домов Балакова.

В этом году требования ужесточаются: с 1 сентября 2026 года паспорт готовности к отопительному сезону становится обязательным лицензионным требованием для всех управляющих организаций (Постановление Правительства РФ от 23.05.2026 № 588). Руководители УК, ТСЖ и ЖСК, не получившие этот документ, могут лишиться лицензии и быть привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

В основной перечень ключевых работ входят: