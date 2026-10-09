Сильная магнитная буря уровня G2 накроет Саратов 9 октября

Пик геомагнитного возмущения придется на время с 12:00 до 17:00.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждает: на Землю надвигается магнитная буря уровня G2. Причиной стал плазменный сгусток, который Солнце исторгло в космическое пространство днем 6 октября. По расчетам специалистов, удар по земной магнитосфере запустит стандартный цикл космической погоды, но все процессы пройдут в относительно мягком формате.

В Саратове начало геомагнитного шторма ожидается около 7:00 по местному времени, а максимальная интенсивность придется на интервал с 12:00 до 17:00. Такая мощность способна спровоцировать неполадки в промышленном энергоснабжении, ухудшить работу навигационных систем и нарушить коротковолновую связь.

Научного подтверждения влияния магнитных бурь на человеческий организм до сих пор нет. Тем не менее среди населения бытует мнение, что в такие дни люди страдают от бессонницы, скачков пульса, мигреней, беспричинного страха и потери равновесия.

Стабилизация геомагнитного фона планеты прогнозируется ближе к 6:00 субботы, 10 октября.