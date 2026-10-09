На энгельсском предприятии средняя зарплата рабочих за один квартал превысила 140 тысяч рублей

Энгельсское предприятие «СГА-Инжиниринг»: 122 сотрудника, зарплата 141 тысяча и поставки для «Газпрома».

Глава Энгельсского района Максим Леонов провел встречу с Сергеем Ивановым, возглавляющим компанию «СГА-Инжиниринг». Предприятие занимается изготовлением оборудования, востребованного в нефтегазовой сфере.

Ранее на базе предприятия был реализован крупный инвестиционный проект. Благодаря ему удалось наладить полный производственный цикл блочно-модульных изделий и запорной арматуры, которые поставляются таким гигантам, как «Газпром», «Новатэк», «Лукойл» и «Роснефть».

Сегодня ассортимент компании охватывает широкий спектр оборудования для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и природного газа. На предприятии заботятся и о комфорте сотрудников: модернизировано административное здание, оснащен спортивный зал, оборудована зона для приема пищи. Производственные линии укомплектованы новейшей техникой.

За последний год штат компании значительно вырос и сейчас составляет 122 человека. Средняя заработная плата также увеличилась, достигнув 141 тысячи рублей по итогам первых четырех месяцев 2026 года.

Как подчеркнул Максим Леонов, местные власти оказывают содействие компании для дальнейшего совершенствования производства, а предприятие, в свою очередь, активно участвует в жизни города.