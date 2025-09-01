Магнитная буря уровня G3 ожидается на Земле в ближайшие дни

В ночь на вторник, 5 сентября, на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3ч которая продлится до среды. Такие геомагнитные возмущения могут повлиять на работу энергосистем, спутниковой связи и навигационных систем.

Метеочувствительным саратовцам рекомендуется ограничить физические и эмоциональные нагрузки, соблюдать питьевой режим и избегать резких изменений в распорядке дня. В период магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты советуют следить за прогнозами космической погоды и при необходимости корректировать планы. Буря вызвана активностью на Солнце, где произошли несколько выбросов солнечной плазмы в направлении Земли.