В Саратове задержан подозреваемый в краже денег из магазина на 2-й Садовой

Полиция задержала 46-летнего ранее судимого жителя Саратова по подозрению в краже 4400 рублей из кассы магазина на улице 2-я Садовая. Преступление совершено в момент, когда продавец отвлеклась от рабочего места.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранительные органы напоминают предпринимателям о необходимости соблюдения мер безопасности при работе с наличными средствами и установки систем видеонаблюдения.