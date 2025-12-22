Махинации на КБПА: продлен арест именных часов Ипатова, Mercedes и копилки

Кировский районный суд Саратова продлил на полгода арест имущества бывших руководителей АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова и Владимира Пожарова.

Они обвиняются в растрате и мошенничестве.

Как сообщает «СарИнформ», среди арестованного имущества Шихалова — банковские счета на 8 млн рублей, наградные часы от бывшего губернатора Павла Ипатова, автомобиль Mercedes GL, а также личные вещи, включая удостоверение депутата облдумы и даже копилку. Автомобиль вызывает вопросы, так как, по некоторым данным, его успели продать, — уточняет издание.

У Пожарова арестованы несколько земельных участков и два автомобиля — Honda CR-V и Chevrolet Niva.

Следствие полагает, что преступления были совершены во время их работы на руководящих должностях предприятия.

Ольга Сергеева