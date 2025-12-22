Глава СКР хочет знать, почему у жителей Энгельса на Тельмана не нагревается вода

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за системных перебоев в горячем водоснабжении многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе (Саратовская область).

Поводом стали жалобы жильцов, которые в соцсетях и в официальных обращениях несколько лет указывали на недопустимо низкую температуру горячей воды. По данным следствия, меры по устранению нарушений со стороны ответственных лиц не принимались.

Расследование поручено руководителю саратовского управления СКР Дмитрию Костину. Центральный аппарат Следственного комитета взял дело на контроль.

Ольга Сергеева