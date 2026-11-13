Максим Леонов: Новый дом для «Боевого братства»

База местного отделения «Боевое братство» теперь находится в новом здании в пос. Новопушкинское, которое предоставил волонтёрам социально ответственный бизнес.

Руководитель Энгельсского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Денис Чалов показал рабочие помещения, цех переборки и партию гуманитарной помощи, подготовленную к отправке.

В ходе встречи обсудили текущие задачи, повседневные заботы добровольцев, а также важность расширения волонтёрского движения за счёт привлечения неравнодушных жителей. В Энгельсском районе сегодня действуют порядка 40 волонтёрских организаций, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Из них – 19 организаций сельских и свыше 20 городских. Подчеркнул, что поддержка тех, кто помогает находящимся на передовой, будет продолжена.

Особого внимания заслуживает мемориальная зона в помещении: здесь размещены портреты героев специальной военной операции, а также уникальная звонница, созданная из гильз. Волонтеры также планируют размещение музея.