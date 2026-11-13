Саратовцу на Кумысной поляне в лучах осеннего солнца позировал жук-листоед

Саратовский фотограф запечатлел краснокаёмчатого листоеда в Октябрьском ущелье.

В паблике «Кумыска Онлайн» во «ВКонтакте» опубликовали эффектные снимки насекомого, сделанные в Саратове. В объектив фотографа Алексея Булгакова на этот раз попал листоед. Кадры были сделаны в районе Октябрьского ущелья.

«Листоед краснокаёмчатый (лат. Chrysolina sanguinolenta). Греется в лучах осеннего солнца…», — подписал свой снимок автор.

Это небольшое насекомое относится к семейству жуков подотряда разноядных. Основу его питания составляют листья.