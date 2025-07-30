Максим Леонов: Будем расширять взаимодействие с ПАО «Россети Волга»

Одно из направлений, которое обсудил с директором филиала Сергеем Шабановым, реализация пилотного проекта на базе нашего района по эксплуатации уличного освещения в сельских муниципальных образованиях.

Поблагодарил руководство и персонал Левобережного ПО за оперативное реагирование на жалобы и нужды населения, а также готовность прийти на помощь и в минимально короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей в случае аварийных ситуаций.

В настоящее время Левобережное ПО обеспечивает электроэнергией 12 районов Саратовской области. Самым крупным по обслуживанию электрических сетей является Энгельсский район с территорией 3,5 тысячи кв. км и численностью населения более 300 тысяч человек.

На обслуживании у филиала такие крупные предприятия, как — ООО «Покровская птицефабрика», ООО «Техкомплект», ООО «Энгельсский завод отопительной техники «Сигнал», которые оказывают значительную роль в развитии Энгельсского района.

В рамках расширения сотрудничества обсудили возможность заключения рамочных договоров на ремонтно-эксплуатационное обслуживание системы уличного освещения и на строительно-монтажные работы по устройству уличного освещения на территории населенных пунктов Энгельсского района. Поручил профильным заместителям изучить опыт других городов по этому направлению и подготовить предложения для его реализации на площадке нашего района.