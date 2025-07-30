Стартовал ремонт кольцевого водопровода по улице Лебедева-Кумача в Саратове

В областном центре ведетеся капитальный ремонт кольцевого водопровода по улице Лебедева-Кумача.

Об этом сообщает глава региона.

Напомним, водопровод снабжает ресурсом поселок Солнечный. В рамках масштабной программы реконструкции сетей водоканала здесь предстоит заменить свыше 1,3 километра труб.

Напомним, существующим коммуникациям более 55 лет и они находятся в крайне изношенном состоянии. За последние 5 лет тут произошло свыше 20 аварий, из-за которых без воды оставались сотни жилых домов и объекты социальной сферы.

Сейчас ведутся работы по установке 10 колодцев, осталось смонтировать 745 метров водопровода и 20 колодцев. Ремонт проводится под контролем специально созданной комиссии.

По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Бутылкина, который возглавляет комиссию, работы ведутся в штатном режиме.