Максим Леонов: Главной новогодней ёлкой Энгельса станет живая ель

Сегодня вечером, после окончания рабочего дня, вместе с профильными заместителями осмотрели центральную часть города, которая преображается в преддверии новогодних праздников.

Традиционно на центральной площади, в городском и детском парках появилась праздничная иллюминация и световые инсталляции, так полюбившиеся нашим жителям и гостям города

Как и говорил ранее, впервые за много лет главной новогодней ёлкой города станет живая ель. Её установка запланирована на начало следующей недели.

Ещё один новый арт-объект в ближайшее время будет установлен в сквере имени Альфреда Шнитке. Музыкальные часы будут каждый час играть фрагменты из произведений композитора. Этот объект станет частью городского «Энгельс-трека», который соединяет ключевые достопримечательности города. До конца года завершится также монтаж панорамы «Колесо истории».