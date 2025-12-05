В Саратовской области задачи по лесовосстановлению на 2025 год почти завершены

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал о степени готовности поставленных задач по лесовосстановлению на 2025 год. Информация об этом размещена в телеграм-канале «ГТРК «Саратов»».

В текущем году запланировано восстановление лесных площадей на территории в 4000 гектаров. Значительная часть, а именно свыше половины, этих мероприятий была реализована весной. «Хочу сказать, что по поручению губернатора области Романа Викторовича Бусаргина объемы за последние годы были увеличены более чем в три раза, и это самые большие объемы за последние 25 лет. Те задачи, которые были запланированы в соответствии с календарными планами, на сегодняшний день завершаются», — поделился министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Саратовская область из года в год активно вовлечена в различные природоохранные инициативы. В рамках акции «Сохраним лес» должно быть высажено около 3 миллионов саженцев древесных и кустарниковых растений при участии более 3000 человек. Стоит отметить, что с каждым годом число добровольцев, желающих принять участие в посадке деревьев, неуклонно растет.

Проводимые мероприятия по лесовосстановлению соответствуют целям и задачами национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова