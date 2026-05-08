Максим Леонов: Обсудили ход аварийно-восстановительных работ на самотечном коллекторе

С заместителем председателя правительства области Александром Стрелюхиным на вечернем штабе обсудили ход аварийно-восстановительных работ на самотечном коллекторе.

На место работ из другого региона доставлена новая насосная установка, которая позволит существенно увеличить объем перекачиваемых стоков. Специалисты начали «обвязку».

Прокладка обводного трубопровода для нового оборудования завершена. В ближайшие часы система будет полностью смонтирована и запущена в работу.

В ночные часы будет продолжена работа по откачке подтопленных территорий силами, в том числе, привлеченной с других районов специализированной техники.