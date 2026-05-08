Мария Усова: Возложили цветы к монументу «Воина-освободителя»

Сегодня вместе с саратовцами, коллегами и подругами по «Женскому движению Единой России» возложили цветы к монументу «Воина-освободителя» на Воскресенском кладбище Саратова.

Многие, к сожалению, не знают, что это не просто памятник, а фактически надгробие братской могилы в которой лежат более 8000 солдат, раненных на передовой и скончавшихся уже здесь на саратовской земле.

Воскресенское кладбище — святое место, где мы чтим память людей, отдавших жизни за свою страну и своих потомков.

Важно это знать и помнить не только в преддверии Дня Победы. Ведь 9 Мая – это не просто дата в календаре. Это наша сила, наша гордость, наша нескончаемая боль.