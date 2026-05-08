В Красноармейске Саратовской области обновят центральную площадь

Обновление пройдет в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Проект по обустройству территории стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек.

Проект развития Площади Победы, прилегающих территорий представили губернатору во время посещения района. В концепции отражена история города. Планируется обновить дорожное покрытие и тротуары, установить различные арт-объекты, качели, скамейки, карту города, отремонтировать доску почета. Отдельное внимание будет уделено озеленению. Появятся новые клумбы, кустарники, будут высажены деревья. Общая площадь благоустраиваемой территории 13 100 квадратных метров.

«Важно, чтобы общественные пространства становились современными, удобными и при этом сохраняли свою историческую значимость. Сегодня это стало возможным благодаря решениям президента РФ Владимира Путина. Большую поддержку в вопросах благоустройства региону и муниципалитетам оказывает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Площадь Победы – одно из ключевых мест Красноармейска, поэтому работы должны быть выполнено качественно и в установленные сроки. Проработайте параллельно возможность установки фонтана на центральной площади. На уровне региона поддержим такое решение», — сказал губернатор Роман Бусаргин.

Также в рамках рабочего визита глава региона вместе с депутатом Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Николаем Панковым возложили цветы к монументу «Памяти погибшим в Великой Отечественной войне» и почтили память павших воинов минутой молчания.

