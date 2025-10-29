Максим Леонов: Обсудили поддержку многодетных Энгельсского района

Очередное заседание Совета по вопросам поддержки многодетных семей при администрации Энгельсского района начали с анализа исполнения поручений по итогам предыдущих пяти встреч.

По предложению членов Совета пригласили на совещание представителей депутатского корпуса. В мероприятии также принял участие Олег Панферов, участник региональной программы «Время героев».

Многое из того, что совместно планировали, сделано и можно с уверенностью сказать, что работа Совета приносит положительные результаты.

Участников заседания проинформировали, как продвигается работа по обеспечению инфраструктурой участков для многодетных семей. В частности, в Новопушкинском муниципальном образовании МУП «Покровск-Тепло» и организация «СпецТранс №1» выполняют работы по прокладке водоводов, устанавливают колодцы и задвижки. Так, в районе 1, 2 квартала протяженность водосетей составляет более 2 тысяч метров, а в районе улиц Березовой, Изумрудной, Рябиновой – порядка 5 тысяч метров. Большая часть работ уже выполнена, их планируется завершить в ноябре. Участки в Приволжском обеспечивает водоводом МУП «Энгельс-Водоканал», там проложено более 3 тысяч метров сетей с установкой колодцев и всего необходимого оборудования. Кроме того, эта организация оборудовала около 2 тысяч метров водовода в п. Пробуждение и порядка 2 тысяч 200 м в п. Коминтерн.

Отмечу, что мероприятия по водоснабжению планируем завершить раньше намеченных сроков, но это никак не должно отразиться на качестве работ. С членами Совета попросили наших депутатов подключиться к контролю исполнения. Особое внимание необходимо уделить обратной отсыпке грунтом, выравниванию колодцев с учетом последующего обустройства дорог.

В следующем году работа по подведению коммуникаций будет продолжена. В приоритетном порядке планируется провести водоснабжение к участкам в микрорайоне Базальт-2.

В ходе заседания рассмотрели и вопросы проведения предстоящих культурных мероприятий, приуроченных ко Дню матери и Дню многодетной семьи. День матери пройдет в районе масштабно, запланировано порядка 100 мероприятий разного формата. Обязательно пригласим членов многодетных семей на основные торжества.

Также участникам Совета рассказали о направлениях работы Школы креативных индустрий и Дома молодежи. Условились пригласить на площадки Дома молодежи ребят с ограниченными возможностями здоровья из многодетных семей для знакомства с творческими пространствами.