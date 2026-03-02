Максим Леонов: Продолжим обустройство контейнерных площадок

В текущем году продолжим планомерную работу по обустройству контейнерных площадок на городских и сельских территориях. Средства на эти цели предусмотрели в бюджете района.

В прошлом году было установлено 24 новые контейнерные площадки, в этом планируем обустроить еще порядка 30 конструкций нового типа. Дизайн конструкции должен соответствовать требованиям Правил благоустройства. Также обратил внимание, что обязательным условием является обеспечение удобного подхода для жителей и подъезда для спецтехники мусоровывозящей компании. Эти требования необходимо предусмотреть в заявке на аукцион, который должен быть объявлен в ближайшее время.

Поручил профильному комитету определить места расположения новых мест по сбору ТБО. Здесь приоритеты должны быть выстроены с учетом потребности организации мест сбора твердых бытовых отходов в микрорайонах города и обращения жителей.

Поможем с финансированием на обустройство контейнерных площадок сельским поселениям. На настоящий момент в селах в соответствии с установленными требованиями 195 площадок. Терновское муниципальное образование является единственным из МО, где все площадки оборудованы. Поручил главам трех поселений усилить работу по увеличению количества мест сбора ТБО, которые необходимо привести в соответствие с нормами законодательства.