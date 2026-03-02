За кулисами сказки: дети познакомились с магией театра накануне Дня наставника

В преддверии Дня наставника юные участники фестиваля «Театральное Приволжье» побывали за кулисами саратовской оперетты.

В России 2 марта свой профессиональный праздник отмечают люди, посвятившие себя воспитанию подрастающего поколения, — наставники. Эта дата призвана подчеркнуть значимость их работы по формированию нравственных ориентиров и любви к Родине у молодежи.

Как подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, наставничество — это не просто передача опыта и знаний, а важнейшая миссия по развитию в детях патриотизма и приобщению их к богатому миру искусства и культуры. Именно благодаря таким людям растут достойные и ответственные граждане страны.

В преддверии праздника Саратовский театр оперетты распахнул свои двери для одаренных детей — участников окружного проекта «Театральное Приволжье». Ребята из хореографического коллектива «ДАРТС», а также учащиеся Детской школы искусств №5 получили уникальную возможность изучить театр изнутри. Они увидели, что скрыто от глаз зрителей, и познакомились с тонкостями работы актеров, режиссеров и представителей технических цехов.

По словам директора театра Виталия Емельянова, проведение таких познавательных встреч направлено на углубление интереса молодежи к сценическому искусству и помощь в выборе будущей профессии. Подобные мероприятия позволяют школьникам лучше узнать и прочувствовать богатство культурного наследия России.

Добавим, что фестиваль «Театральное Приволжье» является масштабным общественным проектом, реализуемым в округе под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Ольга Сергеева