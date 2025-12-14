Максим Леонов: Провел оперштаб по ликвидации последствий непогоды

Вместе с заместителем прокурора города Энгельса Иваном Гориным провели оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. На территории Энгельсского района введен режим повышенной готовности.



Начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Жуков, а также руководители коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий представили оперативную информацию о текущей обстановке.



Зафиксировано падение 12 деревьев, повреждение 8 авто, 11 баннеров. На 10 объектах произошло повреждение крыш. Из 20 отключенных котельных 12 уже введены в эксплуатацию, остальные находятся в процессе восстановления. В связи со снежными заносами у села Безымянное эвакуировано 148 человек, организован пункт временного размещения.



В течение всего дня буду лично контролировать ход работ по ликвидации последствий непогоды. В настоящий момент основные центральные дороги очищены, препятствий для движения общественного транспорта нет, он функционирует в штатном режиме.



МКУ «Городское хозяйство» особое внимание следует уделить очистке подходов к остановочным павильонам, прилотковой части дорог, работы должны быть завершены к завтрашнему утру для удобства жителей.



Напоминаю, в случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефонам: 56-71-29, 95-42-23.