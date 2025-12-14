При поддержке «ЕР» отремонтируют 800 студенческих общежитий

«Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией» и Минобрнауки ведёт мониторинг капремонта в 109 студенческих общежитиях в 44 регионах.

В 2025 году планируется обновить 36 объектов.

Как заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, до конца 2026 года планируется завершить работы в 55 общежитиях, а в 2027 — ещё в 117. «Итогом должно стать создание комфортных условий для студентов», — подчеркнул он.

Партия инициировала создание единых стандартов ремонта, включающих инфраструктуру для семейных студентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. До конца года планируется запустить опрос студентов о качестве работ.

Ольга Сергеева