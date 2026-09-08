Максим Леонов расскал о службе МКУ «Озеленение»

Год назад в Энгельсе была создана специальная служба по содержанию парков и скверов – МКУ «Озеленение». В настоящее время в зоне ответственности учреждения — 42 территории.

Глава Энгельсского района Максим Леонов провел совещание с директором Иваном Левашкиным и профильными руководителями администрации, на котором подвел итоги работы и определил планы по осенней высадке зеленых насаждений.

«Весной на общественных территориях города было высажено 840 деревьев и кустарников. Кроме того, городские клумбы украсили порядка 100 тысяч однолетних и многолетних цветов. Продолжаем развивать материально-техническую база нового учреждения. В текущем году было закуплено 5 единиц техники для более эффективной работы: 2 трактора, погрузчик, самосвал и грузо-пассажирская «Газель» для сотрудников. Этой осенью планируется высадить еще более 200 деревьев и кустарников, которые появятся в Летном городке и сквере у Первой школы. Средства на эти цели выделили из местного бюджета при поддержке депутатского корпуса. Руководству комитета ЖКХ поручил проработать вопрос дополнительного финансирования на закупку крупномеров для высадки в текущий осенний период. Кроме того, предстоят работы по компенсационной высадке деревьев, переданных муниципалитету гражданами и юридическими лицами взамен тех, что были опилены по их обращениям. Главная задача учреждения — повышать уровень благоустройства города. Популярные общественные пространства — лицо Энгельса, поэтому важно не только поддерживать их в надлежащем состоянии, но и развивать: внедрять современные решения и привлекать профильных специалистов», — написал в своем МАХ-канале Леонов.