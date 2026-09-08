Профилактический месячник «Уступи дорогу поездам!» стартовал на ПривЖД

В сентябре на Приволжской магистрали будут проводиться мероприятия в рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам!». Он предусматривает организацию многочисленных акций для несовершеннолетних, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов. Разъяснительная работа будет вестись в образовательных учреждениях в формате викторин, интеллектуальных игр, квестов, творческих конкурсов, обучающих видеороликов. Дополнительные рейды с участием сотрудников транспортной полиции пройдут вблизи травмоопасных участков Приволжской железной дороги.

Железнодорожники призывают детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности.

Для обеспечения безопасности запрещается переходить пути в неположенных местах и перебегать их перед поездом, подниматься на крыши вагонов и ходить в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне. Необходимо пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами, тоннелями, мостами и другими обустройствами, предназначенными для безопасного пересечения железной дороги.

Напоминаем, что с 18 апреля 2025 года увеличился размер штрафов за безответственное поведение вблизи железной дороги.

За повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.