Максим Леонов: рассмотрели вопрос о мерах помощи семьям в трудной жизненной ситуации

На заседании Совета по вопросам поддержки многодетных семей при администрации Энгельсского района рассмотрели вопрос о мерах помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Представитель комитета социальной поддержки напомнила, что через портал Госуслуги можно получить несколько услуг, в том числе, и справку о признании семьи малоимущей, для получения, например, социальной стипендии и предоставления в другие социальные учреждения.

Семьям с невысоким доходом предоставляются несколько видов денежных выплат. Так, предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, кроме того, многодетные семьи получают пять тысяч рублей на приобретение комплектов школьной и спортивной одежды и обуви, на посещение спортивных сооружений также выделяются средства, оказывается государственная социальная помощь в размере две тысячи рублей, детей направляют в оздоровительные учреждения.

Независимо от материального положения многодетные семьи получают 10 видов различных денежных выплат.

В ходе рассмотрения вопроса обеспечения коммунальной инфраструктурой участков, предоставленных многодетным семьям, поставил задачу комитету ЖКХ проинвентаризировать ранее заключенные контракты на предмет соблюдения гарантийных обязательств. На следующей неделе представители комитета ЖКХ и многодетных семей встретятся на местах, уточнят все проблемы, озвученные в ходе работы Совета, составят документы и наметят планы по проведению работ по всем направлениям.

Вопрос обеспечения безопасности въезда с объездной дороги на ул. Тихорецкую в микрорайоне Базальт вынесем на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.

Кроме того, обсудили вопросы обеспечения обучающихся учебниками, ремонта школ, необходимости обеспечения образовательных организаций точками доступа Wi-Fi, целевого обучения и льгот при дальнейшем трудоустройстве.

Для повышения эффективности работы Совета участники мероприятия предложили приглашать на совещания депутатов. Ранее вместе депутатским корпусом приняли решение об установлении дополнительной меры поддержки многодетным гражданам в виде возмещения расходов на устройство индивидуальных систем водоотведения (септиков) из средств местного бюджета. Прямое взаимодействие может дать толчок появлению новых муниципальных нормативных правовых актов, направленных на помощь многодетным семьям.