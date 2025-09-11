В Саратовской области увеличилось производство мяса и субпродуктов

На территории Саратовской области продолжается развитие отрасли переработки сельхозпродукции, которую производят местные аграрии.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На этом в рамках заседания Правительства акцентировал внимание руководителей профильных министерств губернатор Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что фермерские хозяйства обеспечивают продукцией не только Саратовскую область, но и ряд других регионов.

«Нужно заниматься переработкой здесь, на территории Саратовской области, и продавать готовую продукцию. Это, в первую очередь, рабочие места для людей. И вклад в экономику региона в целом», — подчеркнул губернатор.

За 7 месяцев этого года в Саратовской области в сравнении с 2024-м годом в 2,7 раза увеличилось производство мяса и субпродуктов домашней птицы, в 2,1 раза — мороженого, динамику в 115% показало производство мяса и субпродуктов, в 110% — макаронных изделий. Аграрии региона произвели свыше 279,7 тысячи тонн масла подсолнечного нерафинированного, 34,6 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,4 тысячи тонн кондитерских изделий.

Глава региона поручил профильному ведомству провести сводный анализ реализации всех государственных программ, которые направлены на развитие отрасли переработки продукции сельского хозяйства. Он также подчеркнул, что на контроле должны быть и все вопросы связанные с проходящими уборочной и посевной кампаниями.

«Вопросы продовольственной безопасности обсуждали на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Саратовская область обеспечивает не только собственные потребности, но и другие регионы. Поэтому тема крайне важная. С нашими сельхозпроизводителями будьте постоянно на связи, чтобы в случае необходимости оперативно оказать помощь в решении вопросов», — подчеркнул глава региона.