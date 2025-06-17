Максим Леонов: Суд наказал гражданина за уличную торговлю

Заседание мирового суда состоялось вчера. Нарушителя в суд доставили органы полиции.

Ранее в отношении гражданина специалисты администрации составили более 45 протоколов за осуществление несанкционированной уличной торговли. В рамках рейдов сотрудники управления муниципального контроля и административной практики совместно с органами полиции изъяли у нарушителя весовое оборудование для дальнейшего пресечения противоправных действий. Решениями административной комиссии нарушителю были вынесены постановления о наложении административных штрафов, от уплаты которых гражданин уклонился.

Решением мирового суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Борьба со злостными нарушителями несанкционированной уличной торговли будет продолжена.