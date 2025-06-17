«Ситиматик» установил в городах и районах Саратовской области 50 новых контейнеров для ТКО

В июне Саратовский филиал АО «Ситиматик» передал в районы Саратовской области очередную партию новых контейнеров для ТКО. 50 современных контейнеров были распределены по 16-ти населенным пунктам региона.

В частности, 16 емкостей были установлены на муниципальных площадках для сбора ТКО в Саратове и Балаково, 34 – отправлены в Лысогорский, Турковский, Вольский и Красноармейский районы. Места установки контейнеров определялись органами местного самоуправления. В свою очередь региональный оператор не только обеспечил новые и уже имеющиеся контейнерные площадки современными контейнерами, но и скорректировал маршруты мусоровозов с учетом появления новых мест накопления ТКО.

Саратовский регоператор подчеркивает, что контейнерный сбор твердых коммунальных отходов имеет ряд преимуществ перед бестарным способом. Отходы, находящиеся в баках, защищены от животных, а вторсырье сохраняет свое качество для дальнейшей утилизации. Кроме того, жители имеют возможность вынести отходы в любое удобное время.

Важно отметить, что качество услуги по обращению с ТКО обеспечивается не только регулярностью вывоза отходов, но и оборудованием площадок достаточным количеством емкостей, а также ежедневной уборкой территории. Согласно федеральному законодательству, ответственность за оснащение мест накопления ТКО емкостями для различных видов отходов и обеспечение надлежащего санитарного состояния лежит на их владельцах. Региональный оператор по обращению с ТКО несет ответственность за отходы с момента их погрузки в спецтехнику и соблюдение территориальной схемы обращения с ТКО при их транспортировании.