Максим Леонов: В Энгельсе утверждены новые правила земляных работ

Утвержден новый Порядок выдачи и продления разрешений на проведение земляных работ в Энгельсе.

Это упростит организацию процесса и повысит качество контроля над проведением работ.

Подписал соответствующее постановление.

Юридические и физические лица могут проводить земляные работы только при наличии специального разрешения, которое выдает уполномоченный орган — комитет ЖКХ.

Новый порядок устанавливает четкий регламент подачи заявок, сроки рассмотрения и принятия решений по ним, а также определяет действия при возникновении аварийных ситуаций.

Разрешение на проведение земляных работ выдается на срок их проведения, но не более чем на двадцать календарных дней. Данный срок включает в себя подготовку к проведению земляных работ, само выполнение и благоустройство территории после их проведения.

Основные обязательные условия нового порядка включают:

получение разрешения на проведение работ путем подачи заявления и необходимого пакета документов в комитет ЖКХ,

согласование проекта выполнения работ с эксплуатирующими организациями (теплосети, водоканал, электросети),

восстановление территории после завершения работ в исходное состояние.

Лицам, нарушившим установленные Порядком сроки и процедуры, в соответствии с Законом Саратовской области об административных правонарушениях грозит наказание в виде штрафа до 250 тысяч рублей.