В Саратове завершен ремонт пяти автоподъездов к населенным пунктам

В этом году в список ремонта по нацпроекту президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» включили 10 автоподъездов к небольшим населенным пунктам и одну подъездную дорогу к городу Вольску.



Как сообщает министерство дорожного хозяйства региона, общая протяженность этих объектов составила 57 км. На сегодняшний день завершены и приняты работы на автоподъездах к рабочему поселку Мокроус в Федоровском районе и к селу Крутец в Ртищевском районе.



Завершены работы, но пока не приняты на автоподъездах к поселку Пинеровка в Балашовском районе, селу Питерка в Питерском районе, а также к городу Вольску.



Превышает 90% ремонт автоподъезда к селу Березово в Пугачевском районе – дорога проходит через населенный пункт и ведет к построенному в 2024 году мосту через реку «Большой Иргиз» на автодороге «Горный — Березово». Также в завершающей стадии ремонт автоподъезда к селу Двоенка в Лысогорском районе.



Эти дороги обеспечивают жителям населенных пунктов выход как на региональные трассы (в Балашовском районе автоподъезд к р.п. Пинеровка ведет к областной дороге «Балашов — Романовка»), так и на федеральные (автоподъезд к с. Питерка ведет к а/д «Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай»).

Подготовила Ольга Сергеева