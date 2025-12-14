Максим Леонов: В Энгельсском районе устранена большая часть последствий метели

К вечеру сегодняшнего дня в Энгельсском районе устранена большая часть последствий метели и сильного ветра.

Подвели итоги с коллегами на рабочем совещании, обсудили, где еще необходима помощь.

На территории района было зафиксировано падение 17 деревьев, повреждение 10 авто. На 17 объектах произошло повреждение крыш. Проведены обследования повреждений крыш в школах №42, 26. В кратчайшие сроки при наступлении благоприятной погоды специалисты проведут все необходимые ремонтные работы.

Из 20 отключенных котельных 18 уже перезапущены, в процессе восстановления объекты в Ленинском и Подстепном.

Все граждане, ранее размещенные в ПВР, покинули пункты временного размещения в Безымянном и Широкополье. Трасса открыта.

С начала непогоды техника МКУ «Городское хозяйство» в круглосуточном режиме работала на улицах города, расчищены дороги, подъезды к остановочным павильонам. Подходы к школам и детским садам очищены, более 180 объектов.

За два дня проделана огромная работа по восстановлению всех систем жизнеобеспечения города. Особо хочу отметить работу районных коммунальных служб, службы спасения и МЧС, энергетиков, дорожных организаций и единой дежурной диспетчерской службы.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, в том числе в частном секторе, по всем заявкам от граждан.

Напоминаю, в случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефонам: 88453-56-71-29, 88453-95-42-23.