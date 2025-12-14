Саратовскую сельскую школу субботний ураган лишил крыши и отопления

Разгулявшаяся в субботу 13 декабря непогода привела к серьезным повреждениям здания школы в селе Камышки (Александрово-Гайский район).

Мощные порывы ветра сорвали часть кровли и вывели из строя отопительную систему образовательного учреждения.

Как сообщили в администрации района, на данный момент в школе проводится оценка причиненного ущерба. Одновременно с этим специалисты приступили к восстановлению теплоснабжения, чтобы минимизировать последствия для учебного процесса.

Отмечается, что пострадавшее здание было построено более 40 лет назад, в 1982 году. Руководит школой Сергей Харьков, который ранее являлся депутатом Саратовской областной думы.

Ольга Сергеева