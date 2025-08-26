Максим Шихалов остаётся за решёткой: суд снова продлил его арест

Бывшего министра промышленности Саратовской области Максима Шихалова оставили в СИЗО до 27 октября.

Следствие, ссылаясь на масштаб дела (26 томов), продлило арест.

Защита настаивала на домашнем аресте, указывая на отсутствие риска побега, наличие жилья и государственные награды Шихалова. Он сам отрицает вину, заявляя, что дело о нарушении в аренде оборудования не связано с гособоронзаказом.

Несмотря на проблемы с сердцем (ишемия, тромбы), суд отклонил ходатайство о переводе заключенного в стационар. Защита намерена обжаловать решение.