Спикер Госдумы обсудил в Китае вопросы сотрудничества с Россией

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обсудил с секретарем Комитета Компартии Китая провинции Цзилинь, председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзилинь Хуан Цяном вопросы развития межрегионального сотрудничества России и Китая.

«Провинция Цзилинь для нас имеет особое значение. Мы должны исходить из принципов добрососедства, задействуя фундамент, на котором базируются отношения между нашими странами, и многое сделать для развития межрегионального взаимодействия», — отметил председатель ГД.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Напомним, провинция Цзилинь граничит с Приморским краем, протяженность общей границы 250 километров.

Визит Володина в Китай продолжается. Ожидается, что Китай вскоре посетит и президент РФ Владимир Путин.