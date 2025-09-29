Мамы саратовских бойцов СВО побывали на уроке по каллиграфии

Увлекательный мастер-класс по письму арабской вязью прошел 27 сентября в поселке Озинки.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, в мечети встретились местные мусульманки, среди которых были матери бойцов СВО, чтобы посвятить время полезному общению и интересному виду искусства — каллиграфии.

Мастер-класс для женщин провела активистка озинской общины, начинающий каллиграф Альфия-ханум Каримова. Последовательницы Ислама тренировались писать арабские буквы в особом стиле с помощью скошенного пера, а также пробовали силы в специальной технике нанесения фона на заранее подготовленных листах со словом «амаль» — «надежда».

Как оказалось, каллиграфия тоже может быть арт-терапией: мусульманки с удовольствием писали и рисовали, радовались, что у них красиво получилось, отметила Альфия-ханум Каримова.

Мамы бойцов специальной военной операции смогли наполниться душевными силами и хотя бы частично сбросить груз повседневных забот и переживаний за расслабляющим, новым для себя занятием.

И слово «амаль» было тоже выбрано не случайно. «Это надежда на Аллаха, на то, что Он поможет во всем, в том числе найти утешение и облегчение боли», — пояснила активистка.

По итогу мероприятия каждая участница смогла создать небольшую картину. Кроме того, в подарок от ведущей женщины также забрали открытки с изображением своих имен арабской вязью. Завершилась встреча традиционным чаепитием и приятным общением с сестрами по вере.

Наталья Мерайеф