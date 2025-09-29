В Саратовской области максимально ускорят запуск отопления в соцобъектах

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потребовал от подчиненных ускорить подключение отопления в социальных объектах региона.
Особое внимание глава региона уделил детским садам и учреждениям с круглосуточным пребыванием.
На оперативном совещании в правительстве Бусаргин подчеркнул, что работы должны начаться на текущей неделе.
Для быстрого реагирования на проблемы с теплоснабжением во всех учреждениях откроют горячие линии. Это позволит оперативно принимать и обрабатывать обращения граждан по вопросам отопительного сезона.
Напомним, в ходе прям
Наталья Мерайеф